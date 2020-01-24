【各國疫情】全球累計逾240萬宗　美國死亡人數破4萬 (12:00)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周一（20日）上午11時半，全球共有逾240萬人確診新型冠狀病毒，逾16.5萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計759,467宗確診病例、40,677人死亡。
．西班牙：累計198,674宗確診病例、20,453人死亡。
．意大利：累計178,972宗確診病例、23,660人死亡。
．法國：累計154,098宗確診病例、19,744人死亡。
．德國：累計145,742宗確診病例、4642人死亡。
．英國：累計121,172宗確診病例、16,095人死亡。
．伊朗：累計82,211宗確診病例、5118人死亡。
．韓國：周一新增13宗確診病例，累計10,674宗；新增2人死亡，累計236宗。（韓聯社）
．日本：周一新增373宗確診病例，累計10,807宗；新增14人死亡，累計238宗。鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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