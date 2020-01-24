美國佛州沙灘人山人海　外界憂疫情擴散　Twitter現#FloridaMorons (21:35)

佛州上周五有58人死於新型冠狀病毒，是自疫情爆發以來單日最高死亡人數。共和黨黨籍州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）同日拍板讓地方政府決定是否重新開放沙灘，又稱佛州居民「有必要」外出做運動。杰克遜維爾（Jacksonville）市長科里（Lenny Curry）隨即宣布當地沙灘上周五重開，但只限每日上午6時至11時，以及下午5時至8時，並禁止攜帶毛巾及椅子等物件，以防人群長時間聚集。

當局宣布後僅18分鐘，美國電台WLFA便在Twitter發布影片，顯示大批民眾已在沙灘上奔跑、散步、遊玩，人與人之間也沒有保持最少2米的社交距離。美國傳媒稱，民眾似乎沒有理會科里，上周六（18日）晚仍有大批人前往沙灘。科里則強調開放沙灘沒帶來任何問題，但無回應人群聚集的情況。

（華盛頓郵報）