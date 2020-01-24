【各國疫情】全球確診累計逾232萬宗　英國死亡人數破1.5萬 (13:55)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周日（19日）下午1時半，全球共有逾232萬人確診新型冠狀病毒，逾16萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計735,086宗確診病例、38,910人死亡。
．西班牙：累計194,416宗確診病例、20,639人死亡。
．意大利：累計175,925宗確診病例、23,227人死亡。
．法國：累計152,978宗確診病例、19,323人死亡。
．德國：累計143,724宗確診病例、4538人死亡。
．英國：累計115,314宗確診病例、15,464人死亡。
．伊朗：累計80,868宗確診病例、5031人死亡。
．韓國：周六新增8宗確診病例，累計10,661宗；新增2人死亡，累計234宗。（韓聯社）
．日本：周六新增585宗確診病例，累計10,434宗；新增17人死亡，累計224宗。鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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