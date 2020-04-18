4月18日疫情互動圖　網上賞花解鬱悶 (22:00)

截至本港時間今晚（18日）9時半，全球新型冠狀病毒確診病例逾226萬宗，逾15.5萬人死亡。疫情最嚴重的美國有超過70.6萬人染疫，死亡人數增至逾3.7萬人。
《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm
為保持社交距離減慢新冠病毒傳播，各地大量大型活動取消。其中在荷蘭，全球最大球莖花園庫肯霍夫花園（Keukenhof）關閉，一年一度的花展未能開放，花園在社交網站陸續上載短片和相片展示正盛開的花，方便民眾遙距賞花【詳情】。日本常陸海濱公園的花海展覽同樣受疫情影響停開，公園亦設360度景觀導覽賞花【詳情】。
英女王伊利沙伯二世的94歲生日活動，包括生日禮炮，在疫情下亦不能倖免要全數取消，是她登基以來首次【詳情】。
另外，全球確診個案繼續急增，港人愛去的日本確診人數破萬，16個都府縣要求企業停工【詳情】。在加拿大，新冠病毒不單直接殺人，更令一間私人安養院的員工疑因怕染疫而逃走，多名長者院友無人照顧，數周內有31名院友死亡【詳情】。在一直無公布確診病例的朝鮮，外媒報道，當局曾在公開演講向當地組織透露，國內於3月底已出現首宗確診個案【詳情】。
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