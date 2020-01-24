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【各國疫情】全球確診累計逾224萬宗　美國病例破70萬 (13:01)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周六（18日）下午12時半，全球共有逾224萬人確診新型冠狀病毒，逾15萬人染疫死亡。各國疫情如下：

．美國：累計702,164宗確診病例、37,054人死亡。

．西班牙：累計190,839宗確診病例、20,002人死亡。

．意大利：累計172,434宗確診病例、22,745人死亡。

．法國：累計149,130宗確診病例、18,703人死亡。

．德國：累計141,397宗確診病例、4352人死亡。

．英國：累計109,769宗確診病例、14,607人死亡。

．伊朗：累計79,494宗確診病例、4958人死亡。

．韓國：周五新增18宗確診病例，累計10,653宗；新增2人死亡，累計232宗。（韓聯社）

．日本：周五新增554宗確診病例，累計9849宗；新增16人死亡，累計207宗。鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）

全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）

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