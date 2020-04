NASA 5月載人上國際太空站　近10年首發射載人太空船 (14:21)

相關報道:SpaceX「載人龍飛船」通過逃生系統測試 擬今年第二季送人上太空(2020年1月20日)

美國最後一艘太空穿梭機在2011年中退役,過去逾8年來都依靠俄羅斯運送太空人,如計劃順利,這次任務將會是美國近10年首次發射載人太空船。

布里登斯廷在發文附上短片,展示美國歷年來太空人從太空返回地球,步出艙門的片段,並在片尾表示艙門即將再次打開,載人上太空[詳情]。

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020