【網上賞花】荷蘭庫肯霍夫花園2020花展　花王介紹鬱金香展館有500品種 (10:15)

因應新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，全球最大的球莖花園荷蘭庫肯霍夫花園（Keukenhof）3月底關閉，每年一度的花展今年未能對外開放。2020年度花展原定主題為「色彩世界」（a world of colours），近日花園在社交網站陸續上載短片和相片，展示園內現正盛放的各大品種花卉（如鬱金香、水仙及風信子），讓大家留家仍然可以大飽眼福。其中的YouTube頻道於最近一個月內上載了十多條短片，記錄園內各式各樣的花卉，園方更請來數名花王，說說自己心儀的觀賞角落和花卉品種。[詳情]
花王Michael在短片中介紹展館Willem-Alexander Pavilion，該展館種植逾500個品種鬱金香，包括百合花形鬱金香（lily-flowered tulip）、重瓣鬱金香（double tulip）及鸚鵡鬱金香（parrot tulip）等。Michael表示，鬱金香有多種不同顏色，偏偏沒有黑色和藍色。[詳情]
水仙乃復活節象徵
另一名花王Andre則在最新片段中談及自己最愛的水仙，可以種植在森林或灌木叢中，雖不及鬱金香搶眼，但卻令人感覺愉悅。Andre詳解水仙愛向着同一方向盛放，永遠跟着太陽走，水仙顏色和令人愉悅的外觀，令其成為四月復活節的象徵。[詳情]
庫肯霍夫花園網站：keukenhof.nl/en