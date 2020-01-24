【網上賞花】荷蘭庫肯霍夫花園2020花展　花王介紹鬱金香展館有500品種 (10:15)

因應新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，全球最大的球莖花園荷蘭庫肯霍夫花園（Keukenhof）3月底關閉，每年一度的花展今年未能對外開放。2020年度花展原定主題為「色彩世界」（a world of colours），近日花園在社交網站陸續上載短片和相片，展示園內現正盛放的各大品種花卉（如鬱金香、水仙及風信子），讓大家留家仍然可以大飽眼福。其中的YouTube頻道於最近一個月內上載了十多條短片，記錄園內各式各樣的花卉，園方更請來數名花王，說說自己心儀的觀賞角落和花卉品種。[詳情]