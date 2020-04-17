阿聯酋航空創業界先河　乘客登機前須接受新冠病毒快速測試 (16:55)

阿聯酋航空發表聲明稱，有關測試周三（15日）在迪拜國際機場3號客運大樓的團體登機區進行，由穿上個人防護裝備的迪拜衛生局人員為前往突尼斯的客機乘客抽血檢驗，10分鐘內有結果。公司營運總監里達（Adel Al Redha）稱，測試有助即場為乘客提供病毒檢測證明，提供予部分要求旅客出示有關證書才能入境的國家，公司正計劃未來加強檢測能力，為其他航班旅客測試，但沒透露是否有乘客因測試結果呈陽性而被拒登機。

血液測試旨在檢測體內有沒有新冠病毒抗體，若有即反映受試者曾受感染並產生免疫反應。這測試不能用於診斷是否正受感染，而美國食品及藥物管理局（FDA）指出，受感染初期身體的免疫系統仍需時反應，可能未能測出抗體。

目前全球大部分航空公司因應疫情已停飛旗下大部分航班，國際航空運輸協會（IATA）最新估計，疫情將令航空業2020年的載客收入大跌3140億美元，較去年減少55%。

（CNN）