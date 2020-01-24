【各國疫情】全球確診累計逾215萬宗　西班牙近2萬人死 (12:11)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周五（17日）上午11時半，全球共有逾215萬人確診新型冠狀病毒，逾14.4萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計671,151宗確診病例、33,268人死亡。
．西班牙：累計184,948宗確診病例、19,315人死亡。
．意大利：累計168,941宗確診病例、22,170人死亡。
．法國：累計147,091宗確診病例、17,941人死亡。
．德國：累計137,698宗確診病例、4052人死亡。
．英國：累計104,146宗確診病例、13,759人死亡。
．伊朗：累計77,995宗確診病例、4869人死亡。
．韓國：周四（16日）新增22宗確診病例，累計10,635宗；新增1人死亡，累計230宗。（韓聯社）
．日本：周五新增574宗確診病例，累計9297宗；新增11人死亡，累計190宗死亡個案。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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