法國98歲醫生疫情下不言休　堅持診症 (10:02)

來自法國西部城市昂傑（Angers）的舍奈，在巴黎市郊謝維利拉呂厄（Chevilly-Larue）開診所。當地人口有1.9萬，但只有3名醫生。早前他被兩名病人強迫交出所餘無幾的口罩，他惟有暫停應診；後來他出現新冠肺炎感染症狀而自我隔離兩周。舍奈暫停應診前，居民每日一大早排隊等候看病，他承諾會診治排隊的首20人。舍奈說，其他醫生都太忙，不願收新症。他的兒子亦是醫生，但早已退休。

雖然養老院是法國疫情一大熱點，但舍奈仍堅持到護老院探訪。他自1951年便開始到當地一間護老院為長者看病，該院暫未有確診個案，不過舍奈稱不能在疫症下拋下老朋友不顧。

舍奈指出，法國對全球疫情大流行缺乏準備令他感到沮喪，他亦難以理解一個西方大國在和平時期會如此束手無策。他說：「你感到無能為力，沒有治療方法，我們無法得知誰人生病與否，我們亦不能隔離病人。」

（路透社）