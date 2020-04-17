社交距離各國有不同　加拿大男子掛「社交距離圈」半徑2米【短片】 (08:55)

世界衛生組織建議：1米

澳洲：1.5米

德國：1.5米

美國：2米

英國：2米

加拿大：2米

一般人未必有「距離」的具體概念，在加拿大多倫多，一名男子Daniel Rotsztain製造了一個「社交距離裝置」，一個大圓圈半徑為2米。不過，從加拿大Global News報道的片段所見，掛着那個裝置行走似乎不太輕鬆，容易撞到路旁硬物，但成功令路人避開他。

如果不想戴着「社交距離裝置」出門，不妨參考加拿大衛生部門建議，保持大概兩隻手臂的距離；美國紅十字會則教路，可保持兩隻大狗（由鼻到尾計算）的距離。

加拿大男子「社交距離裝置」相關片段連結