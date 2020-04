社交距離各國有不同　加拿大男子掛「社交距離圈」半徑2米【短片】 (08:55)

一般人未必有「距離」的具體概念,在加拿大多倫多,一名男子Daniel Rotsztain製造了一個「社交距離裝置」,一個大圓圈半徑為2米。不過,從加拿大Global News報道的片段所見,掛着那個裝置行走似乎不太輕鬆,容易撞到路旁硬物,但成功令路人避開他。

如果不想戴着「社交距離裝置」出門,不妨參考加拿大衛生部門建議,保持大概兩隻手臂的距離;美國紅十字會則教路,可保持兩隻大狗(由鼻到尾計算)的距離。

加拿大男子「社交距離裝置」相關片段連結

Made a Social Distance machine to show why @cityoftoronto needs to close major streets like Yonge during COVID-19. Our sidewalks are too narrow to keep a safe distance.

Tell @JohnTory and your local councillors: #streets4peopleTO!https://t.co/uUmYOxOGZv pic.twitter.com/ZiCwuSECx9

— Daniel Rotsztain (@theurbangeog) April 13, 2020