日本緊急狀態令擴至全國　至5月6日長假結束 (23:10)

日本首相安倍晉三今晚宣布，緊急狀態原本只針對東京、大阪等7都府縣，但今日起擴大到全境47都道府縣，至5月6日為止。他稱，這是考慮到北海道、岐阜縣、京都府等確診者增加，加上考慮到4月底、5月初黃金周長假，希望能盡量減少人與人的接觸。他希望全國人民團結一致抗疫，度過難關。

日本確診人數迄今累計已逾9000人（計入讚石公主號數字），死亡人數亦近200。政府上周一（7日）宣布東京等7個都府縣進入緊急狀態，以便地方政府實施防疫措施，包括要求居民避免非必要外出等，期望把有關地區出行人數減少最低七成，阻截感染擴散，惟感染數字仍不斷上升，愛知縣上周五（10日）更自行宣布進入緊急狀態。日本政府今日較早時就緊急狀態擴展全國方針召開諮詢委員會尋求意見，並在疫情對策本部會議中作正式決定。

經濟再生大臣西村康稔在會上指出，目前北海道等多個未實施緊急狀態地區累計感染人數破百，而且出現人口向外縣流動，造成集體感染的傾向，同時疫情加速擴散，有必要在即將到來的長假期間盡量減少人流，故考慮把緊急狀態令範圍擴大至全國，直至下月6日連假結束為止。

（NHK）