英退休老兵為醫護籌1000英鎊　喜獲1.2萬倍善款 (19:15)

穆爾於周四（16日）早上達成繞圈的目標，他為得到支持感到興奮。自展開籌款以來，NHS醫護、體育界名人及政客紛紛向他致意。穆爾稱，最初只是希望向前線醫護致謝，沒想過會籌得這麼多錢。他表示，只要能繼續走路、人們繼續捐款，都會繼續步行籌款。今次籌得的款項將捐予NHS Charities Together。

染疫懷孕護士誕下女嬰後死亡

另外，28歲懷孕護士阿吉亞龐（Mary Agyeiwaa Agyapong）因感染新型冠狀病毒肺炎後病情惡化，周日（12日）在她任職5年的盧頓及鄧斯特布爾大學醫院（Luton and Dunstable University Hospital）病逝。

阿吉亞龐確診新冠肺炎兩日後，於4月7日入院，其後緊急剖腹誕下女兒，但未知孩子有否接受檢測。阿吉亞龐的丈夫正自我隔離並已接受檢測。她的同事亦在一個為阿吉亞龐籌款的網頁上致意，該網頁自周三成立後已籌得近4500鎊（約4.3萬港元）。

（BBC/ITV/路透社）