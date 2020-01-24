【各國疫情】全球累計確診206萬宗　美國逾3萬人死 (12:19)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周四（16日）上午11時，全球共有逾206萬人確診新型冠狀病毒，逾13.6萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計638,111宗確診病例、30,844人死亡。
．西班牙：累計180,659宗確診病例、18,812人死亡。
．意大利：累計165,155宗確診病例、21,645人死亡。
．德國：累計134,753宗確診病例、3804人死亡。
．法國：累計134,582宗確診病例、17,188人死亡。
．英國：累計99,489宗確診病例、12,894人死亡。
．伊朗：累計76,389宗確診病例、4777人死亡。
．韓國：周三（15日）新增22宗確診病例，累計10,613宗；新增4人死亡，累計229宗。（韓聯社）
．日本：周三新增532宗確診病例，累計8723宗；新增17人死亡，累計179宗死亡個案。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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