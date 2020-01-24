FBI籲企業防員工訛稱染新冠肺炎　免因停業務消毒致損失 (19:00)

美國有線新聞網絡（CNN）引述FBI的私營部門辦公室（Office of Private Sector）周一（13日）向企業發出的報告指出，3月一間關鍵製造業公司有僱員向上司表示確診新冠肺炎，並提交一份聲稱來自醫療機構的文件做證。該企業隨即關閉受影響設施進行消毒，與確診者有接觸的4名僱員要自我隔離。後來主管檢查醫療文件時起疑，發現員工確診信件內容並非來自信箋信頭上的醫療機構，信上電話號碼亦與進行新冠肺炎檢測的地方無關。

事件估計令該公司損失逾17.5萬美元（約136.5萬港元）生產力；有選擇另租住所自我隔離的員工亦因此蒙受經濟損失。

FBI建議僱主應聯絡有關文件列出的醫療機構核實資料，公司主管亦應留意文件字型和間距的不一致，或任何顯示文件經電腦修改的標語。

（CNN）