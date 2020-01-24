【各國疫情】全球累計確診逾198萬宗　美國逾60萬人染疫 (12:03)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周三（15日）中午12時，全球共有逾198萬人確診新型冠狀病毒，逾12.6萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計609,240宗確診病例、26,041人死亡。
．西班牙：累計174,060宗確診病例、18,255人死亡。
．意大利：累計162,488宗確診病例、21,067人死亡。
．法國：累計131,361宗確診病例、15,748人死亡。
．德國：累計132,210宗確診病例、3495人死亡。
．英國：累計94,845宗確診病例、12,129人死亡。
．伊朗：累計74,877宗確診病例、4683人死亡。
．韓國：周二（14日）新增27宗確診病例，累計10,591宗；新增3人死亡，累計225宗。（韓聯社）
．日本：周二新增498宗確診病例，累計8191宗；新增16人死亡，累計162宗死亡個案。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、12人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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