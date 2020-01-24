【各國疫情】全球累計逾192萬人染疫　英國逾1.1萬人死 (12:26)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周二（14日）上午12時，全球共有逾192萬人確診新型冠狀病毒，逾11.9萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計582,607宗確診病例、23,628人死亡。
．西班牙：累計170,099宗確診病例、17,756人死亡。
．意大利：累計159,516宗確診病例、20,465人死亡。
．法國：累計137,877宗確診病例、14,986人死亡。
．德國：累計130,072宗確診病例、3194人死亡。
．英國：累計89,571宗確診病例、11,347人死亡。
．伊朗：累計73,303宗確診病例、4585人死亡。
．韓國：周二（14日）新增27宗確診病例，累計10,564宗；新增5人死亡，累計222宗。（韓聯社）
．日本：周二新增290宗確診病例，累計7693宗；新增9人死亡，累計146宗死亡個案。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、12人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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