各地醫療物資短缺　3D打印大派用場 (21:45)

英國民眾設立網上平台3DCrowd UK招募義工參與製作3D打印面罩，網站截至上周五（10日）收到各地醫護請求提供50萬3D本打印面罩，截至周一（13日）集合逾6000名義工之力已完成8萬個。英國赫特福德郡（Hertfordshire）一名軟件工程師響應號召，近日在家利用兩部3D打印機製作了150個面罩，並將其中39個給予當地的護士、助產士解燃眉之急。

美國加州非牟利組織Maker Nexus利用13台3D打印機和3台激光切割機，製造1800個防護面罩供給當地醫院，總經理Eric Hess稱有300名義工協助在網上搜尋製作面罩的原材料。

日常生活中，開門少不免要觸摸門柄，但門柄易成病毒溫牀，比利時公司Materialise一款免螺絲免用手開門器，用3D打印機4小時內製成，只需3條索帶就能固定在門柄，以手臂向下壓就能開門，毋須用手觸摸門柄，減少感染病毒風險。

（綜合報道）