部分新型冠狀病毒患者失味覺或嗅覺　專家促世衛列病徵 (18:30)

部分新型冠狀病毒肺炎患者出現失去味覺或嗅覺情況，有人過了一個月徵狀仍未完全消失，專家直言難以斷定會否造成永久損害。有專家正向世界衛生組織爭取承認失去嗅覺或味覺為新冠肺炎病徵之一。
英國女子伯恩（Holly Bourne）某日醒來失去嗅覺，且有頭痛和感到疲憊，醫生透過電話斷症時認為她感染了新冠肺炎，她在約兩星期後嗅覺恢復七成。任職釀酒師的德賴弗（Mark Driver）亦在染疫期間失去嗅覺，但經過20日後嗅覺仍未恢復。
失去嗅覺或味覺並非世衛新冠肺炎指引中的病徵。英國鼻科學會主席霍普金斯（Claire Hopkins）為其中一名爭取改變指引者，她亦推動把失去嗅覺列入倫敦國王學院所開發、用於追蹤新冠肺炎病徵的程式。該學院曾發表研究稱確診者中失去味覺或嗅覺的比例，較發燒高得多。
美國佛羅里達大學嗅覺和味覺中心主管芒格（Steven Munger）稱病人失去嗅覺的持續時間未明。部分人可能失去味覺或嗅覺逾兩周，但霍普金斯稱大部分病人都能恢復過來。
除了失去味覺或嗅覺外，網上亦有人指出感染新冠肺炎疑有其他病徵。#MeToo反性侵運動發起人伯克（Tarana Burke）上周四（9日）在Twitter發帖，表示她的伴侶確診後皮膚有灼痛感覺，亦有染疫網民分享他們的皮膚像有像電流走過等感覺。有醫生推測可能是人體嘗試從病毒中恢復過來的反應。
（CNN/每日郵報）
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