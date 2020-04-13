部分新型冠狀病毒患者失味覺或嗅覺　專家促世衛列病徵 (18:30)

英國女子伯恩（Holly Bourne）某日醒來失去嗅覺，且有頭痛和感到疲憊，醫生透過電話斷症時認為她感染了新冠肺炎，她在約兩星期後嗅覺恢復七成。任職釀酒師的德賴弗（Mark Driver）亦在染疫期間失去嗅覺，但經過20日後嗅覺仍未恢復。

失去嗅覺或味覺並非世衛新冠肺炎指引中的病徵。英國鼻科學會主席霍普金斯（Claire Hopkins）為其中一名爭取改變指引者，她亦推動把失去嗅覺列入倫敦國王學院所開發、用於追蹤新冠肺炎病徵的程式。該學院曾發表研究稱確診者中失去味覺或嗅覺的比例，較發燒高得多。

美國佛羅里達大學嗅覺和味覺中心主管芒格（Steven Munger）稱病人失去嗅覺的持續時間未明。部分人可能失去味覺或嗅覺逾兩周，但霍普金斯稱大部分病人都能恢復過來。

除了失去味覺或嗅覺外，網上亦有人指出感染新冠肺炎疑有其他病徵。#MeToo反性侵運動發起人伯克（Tarana Burke）上周四（9日）在Twitter發帖，表示她的伴侶確診後皮膚有灼痛感覺，亦有染疫網民分享他們的皮膚像有像電流走過等感覺。有醫生推測可能是人體嘗試從病毒中恢復過來的反應。

（CNN/每日郵報）