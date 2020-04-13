機械人助抗疫：送外賣遞藥物　行畢業禮戴四方帽 (16:30)

人們減少飯敘，多買外賣，美國華盛頓雜貨店Broad Branch Market近日便組成外賣團隊，每天出動機械人「跑腿」，為附近一帶的顧客送貨，機械團隊平均每天會送10至15單外賣。

而在印度欽奈（Chennai）一間醫院，相信很多前線醫護人員都會慶幸有了機械人這位「任勞任怨」的得力助力，因為它會代替醫護為接受隔離的患者送上食物和藥物，此舉既減輕醫護人員的工作負擔，更大大減少感染病毒的風險。意大利瓦雷澤也有醫院引進6部機械人，幫忙照顧12名染疫病人。

各國大學因應疫情停課，避免病毒在學校爆發，但對許多大學應屆畢業生來說，無法在畢業禮正式戴上「四方帽」，難免有一點遺憾。日本有大學便體貼地舉辦不一樣的遙距畢業禮，東京商業突破大學（BBT）畢業典禮上，畢業生由穿上畢業袍頭戴「四方帽」的機械人當代表，透過Ipad屏幕互動參加畢業禮，兼拍攝難忘的畢業照。

（法新社/路透社）

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