安倍晉三抱犬拍片籲留家　網民批「離地」【短片】 (21:15)

日本新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延之際，首相安倍晉三今日（12日）在社交平台Twitter上載自己賦閒在家的影片，呼籲民眾留家抗疫。惟影片惹來大批網民批評他「離地」，忽視國民面對疫情之苦。
安倍晉三的影片旨在回應著名流行唱作歌手星野源本月3日發布的歌曲影片《在家起舞吧》，歌曲呼籲日本民眾留家抗疫，避免外出。安倍晉三將自己的影片與星野源的影片並列，展示自己在寓所中悠哉地抱住愛犬、喝茶、看書等情景，並寫道：「無法與朋友見面，也不能舉行聚會。不過有賴大家如此行動，正令許多生命獲救。感謝大家的配合。」
影片引起網民痛批，不少民眾直言許多人根本沒有留家的餘裕，必須冒感染風險繼續上班，「當人們掙扎求存的時候，展示自己如此悠哉……你以為自己是誰？」立憲民主黨成員蓮舫稱，安倍晉三與其以自身影片為「榜樣」勸喻國民留家，不如為自律留家的國民推出足夠補償措施。不過亦有民眾維護安倍晉三，認為首相亦應有休息時間。安倍晉三暫未有回應。
日本確診人數已超過7000人。政府為遏制疫情擴散，正促請受緊急狀態影響的東京等7個地區盡量推行在家工作，減少非必要上班，將通勤人數減最少七成。
（朝日新聞/時事通信社）
友達と会えない。飲み会もできない。
ただ、皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われています。そして、今この瞬間も、過酷を極める現場で奮闘して下さっている、医療従事者の皆さんの負担の軽減につながります。お一人お一人のご協力に、心より感謝申し上げます。 pic.twitter.com/VEq1P7EvnL — 安倍晋三 (@AbeShinzo) April 12, 2020
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