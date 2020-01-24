冰島火山沉寂800年恐蘇醒 (18:41)

雷克雅內斯半島內有5個火山系統，以往地質證據顯示，這些火山會有秩序地約每1000年「醒來」一次。有別於典型冰島火山傾向醒來數年後再沉寂，雷克雅內斯半島的火山活動傾向維持長達300年，而每次噴發會持續數十年。當地最近一次大型火山活動在公元10世紀開始，至13世紀才結束，而最近一輪火山噴發在1210至1240年，涉及最少6次持續數周至數月的噴發，估計約50平方公里土地被熔岩覆蓋。

冰島地理調查機構（Iceland GeoSurvey）指出，若現在發生跟當年類似的火山活動，位於首都雷克雅未克的凱夫拉維克機場（Keflavik airport）跑道將覆蓋2厘米厚火山灰，所有航班將暫時中斷。冰島氣象局的專家約恩斯多蒂爾（Kristin Jonsdottir）稱，最惡劣狀况是熔岩流向鄰近城市格林達維克 （Grindavik），當地重要基建如地熱發電廠，冷熱水供應和連接雷克雅未克和凱夫拉維克機場的路亦可能受威脅。英國蘭開夏大學火山學家麥加維（Dave McGarvie）警告，當地火山系統正蘇醒，當地人及其後代將須隨時警惕，準備撤離。

（衛報）