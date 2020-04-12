約翰遜出院　仍需休養不會即時復工【短片】 (23:30)

【20:40】英國廣播公司報道，首相約翰遜已出院，目前仍需要休養，不會即時返回工作崗位。

【15:54】約翰遜發聲明感謝醫護 「欠他們一條性命」

英國首相約翰遜感染新型冠狀病毒入院，一度入深切治療部，現時留醫普通病房。約翰遜昨晚（11日）發聲明感謝倫敦聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）醫護人員，又稱「我欠他們一條性命」。

英國天氣近日和暖有陽光，約翰遜繼續促請民眾復活節假期留在家中，以防病毒傳播。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）稱，約翰遜需要時間和空間休息及康復。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至本港時間周日（12日）下午3時半，英國累計79,885宗新冠病毒確診病例、9892人死亡。

（BBC）