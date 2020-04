約翰遜出院　仍需休養不會即時復工【短片】 (23:30)

【20:40】英國廣播公司報道,首相約翰遜已出院,目前仍需要休養,不會即時返回工作崗位。

【15:54】約翰遜發聲明感謝醫護 「欠他們一條性命」

英國首相約翰遜感染新型冠狀病毒入院,一度入深切治療部,現時留醫普通病房。約翰遜昨晚(11日)發聲明感謝倫敦聖湯瑪斯醫院(St Thomas' Hospital)醫護人員,又稱「我欠他們一條性命」。

英國天氣近日和暖有陽光,約翰遜繼續促請民眾復活節假期留在家中,以防病毒傳播。內政大臣彭黛玲(Priti Patel)稱,約翰遜需要時間和空間休息及康復。

根據約翰霍普金斯大學數據,截至本港時間周日(12日)下午3時半,英國累計79,885宗新冠病毒確診病例、9892人死亡。

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020