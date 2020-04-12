【各國疫情】美國累計逾2萬人死　超意大利成全球最多死亡病例國家 (11:36)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周日（12日）早上10時半，全球共有逾177萬人確診新型冠狀病毒，逾10.8萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計529,887宗確診病例，累計20,604人死亡。
．西班牙：累計163,027宗確診病例、16,606人死亡。
．意大利：上周六（11日）新增4694宗確診病例，累計152,271宗；新增619人死亡，累計19,468人死亡。（路透社）
．法國：累計130,730宗確診病例、13,851人死亡。
．德國：累計125,452宗確診病例、2871人死亡。
．英國：累計79,883宗確診病例、9892人死亡。
．伊朗：累計70,029宗確診病例、4357人死亡。
．韓國：上周六新增32宗確診病例，累計10,512宗；新增3人死亡，累計214宗。（韓聯社）
．日本：周日新增738宗確診病例，累計6926宗；新增11人死亡，累計132宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、12人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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