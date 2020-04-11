4月11日疫情互動圖　疫下為你打打氣 (22:20)

《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm

世界衛生組職於3月12日宣布新冠病毒疫情全球大流行，至今差不多一個月，各地都有不少人趁這幾天復活節假期外出，令人擔憂疫症再來一波爆發。不同地方都有熱心人，用各種方式為站在抗疫前線的醫護人員，以及困在家中已久的民眾打打氣。

伊朗插畫家Alireza Pakdel在Instagram上載多幅有關新冠肺炎的插畫，描繪醫護人員對抗新冠病毒，感謝他們無私付出。【詳情】在哥倫比亞首都波哥大，有警察在街頭跳舞，希望透過表演鼓勵留在家中的居民積極面對疫情。【詳情】

復活節假期是疫情全球爆發後首個長假期，各地教會為免信眾聚集，均取消彌撒及大型活動，在周五（10日）耶穌受難日，各地宗教活動是如何舉行？【詳情】為防民眾趁假期鬆懈外出致抗疫前功盡廢，多國加強人流管制，意大利更延長全國封城。【詳情】惟封城大大影響民眾生活，意國有黑幫派食物收買人心，令政府擔心他們藉機擴張勢力。【詳情】

另外，由於新冠病毒可透過飛沫及密切接觸傳播，兩大科技巨頭蘋果公司及Google罕有合作，推出應用程式介面（API）及作業系統層技術（operating system-level technology），協助追蹤確診者的密切接觸者，以助遏止病毒傳播。【詳情】