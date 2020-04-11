各國疫下限制復活節假期人流　意大利延長封城防死亡數字回升 (20:30)

意大利雖然批准出售兒童用品的商店等部分企業下周二（14日）復業，但總理孔特周五宣布全國封城延長至5月3日，警告若鬆懈會「賭上迄今所得的正面成果，令死亡人數回升」。不過，北部疫情重災區像倫巴第大區（Lombardy），周五的交通流量較一周前增加約一成，令當局警戒。有報道稱，有家庭圖乘夜駕車偷走出城，米蘭市長因而宣布加設路障截查。另有好些地方政府勒令超市停業，避免民眾趁假日外出購物聚集。警員過去一周在各處加強檢查管制，動用無人機監察燒烤等戶外活動，又派騎警巡邏公園，一旦發現違規或虛假申報，將會檢控相關人等。

在西班牙，衛生部長警告國民不要在復活節假期違反封鎖規則。首都馬德里警方單在周四（9日），就在路障截獲超過2000人，均沒有正當外出理由。該國下周一（13日）會撤回部分限制，重開某些工種工場，讓癱瘓的經濟起步復蘇，但仍然禁止復活節傳統活動，並表示封鎖可能會持續到5月。

在英國，大批民眾趁風和日麗外出，警察要用「大聲公」配合軍艇巡邏，喝止在沙灘和公園聚集的民眾。

（意大利地方報/路透社/英國每日電訊報）