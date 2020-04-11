伊朗插畫家以畫向醫護致敬　描繪無私戰病毒溫暖人心 (16:30)

新型冠狀病毒疫情全球蔓延，伊朗一名插畫家Alireza Pakdel在Instagram上載多幅有關新冠肺炎的插畫，描繪醫護人員在前線與新冠病毒搏鬥，以感謝醫護的無私付出。作品中，Alireza Pakdel用綠色的巨型細菌及死神比喻為新冠病毒，醫護人員站在病人前面為他們抵擋着病毒，以及拯救病人；又畫出人們為醫護獻花和比心的姿勢，描繪人們團結互愛的表現，溫暖人心。