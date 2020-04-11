意國封城黑幫派食物收買人心　政府憂藉機招人入會擴勢力 (16:00)

近幾周，有影片顯示黑幫分子在南部最貧窮地區，包括坎帕尼亞、卡拉布里亞、西西里和普利亞，派發必需品予當地民眾。反黑調查員格拉泰里（Nicola Gratteri）表示，過去一個多月，商店、咖啡店、餐廳和酒吧都關門，數以百萬計員工沒有收入及復工無期，「政府正發放購物券幫助這些人，若當局不立即協助這些家庭，黑幫將提供服務，控制人們的生活」。內政部長拉莫爾杰塞（Luciana Lamorgese）警告，黑幫會利用貧窮情况加劇，去加速招攬人們入會。

警方近日在南部城市那不勒斯加強警力，因當地與黑幫有聯繫的多名男子組織了送食物上門服務，當局已展開調查。透過派食物收買人心的策略並不新鮮，格拉泰里說：「黑幫頭目會把他們所在的城市視為自己勢力範圍，這些頭目非常清楚為了控制這些地方，就要照顧當地居民……在民眾眼中，會視免費派食物的黑幫頭目為英雄，這些頭目知道若有需要時，可利用這些家庭的支持，例如黑手黨要在選舉中支持一名有利其利益的政客時。」

意大利反黑幫作家薩維亞諾（Roberto Saviano）指出，那不勒斯有放債人已在黑幫克莫拉（Camorra）命令下撇除債仔利息，這些人情未來可能以選票等方式償還。

（衛報/法新社）