【各國疫情】全球逾10萬人染疫亡　美國確診人數破50萬 (12:49)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周六（11日）中午12時，全球共有近170萬人確診新型冠狀病毒，逾10萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計501,419宗確診病例，累計18,769人死亡。
．西班牙：累計158,273宗確診病例、16,081人死亡。
．意大利：累計147,577宗確診病例、18,849人死亡。
．法國：累計125,931宗確診病例、13,215人死亡。
．德國：累計122,171宗確診病例、2736人死亡。
．英國：累計74,605宗確診病例、8974人死亡。
．伊朗：累計68,192宗確診病例、4232人死亡。
．韓國：周五新增30宗確診病例，累計10,480宗；新增3人死亡，累計211宗。（韓聯社）
．日本：周五新增638宗確診病例，累計6188宗；新增12人死亡，累計120宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、12人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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