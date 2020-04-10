4月10日疫情互動圖　疫情改變你我生活 (22:45)

自中國內地去年12月31日首次向世界衛生組織通報湖北武漢爆發不明肺炎，至4月8日新型冠狀病毒疫情爆發已100天，截至本港時間今晚（10日）10時，確診病例已超過161萬宗，逾9.7萬人死亡。疫情最嚴重的美國有超過46萬人染疫，死亡人數增至逾1.6萬人。