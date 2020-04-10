4月10日疫情互動圖　疫情改變你我生活 (22:45)

自中國內地去年12月31日首次向世界衛生組織通報湖北武漢爆發不明肺炎，至4月8日新型冠狀病毒疫情爆發已100天，截至本港時間今晚（10日）10時，確診病例已超過161萬宗，逾9.7萬人死亡。疫情最嚴重的美國有超過46萬人染疫，死亡人數增至逾1.6萬人。
《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm
新冠病毒疫情在全球大流行，民眾的生活從此不一樣，戴口罩、消毒搓手液成生活必須的日常，戴口罩理所當然，勤洗手、勿摸眼口鼻，與他人保持距離，忍耐避免聚會，減染毒播毒風險。
各國封城封關，政府呼籲民眾留家抗疫，居家工作，娛樂場所關閉、大型活動及賽事停辦，民眾展現不一樣的面貌。【詳情】且回顧一下抗疫百日的大事。【詳情】
印度疫情下全國停擺，但北部旁遮普邦民眾30年來卻首次親眼看到約200公里外的喜馬拉雅山脈，令人喜出望外。【詳情】
美國疫情嚴峻，但無阻民眾分享復活節假期歡樂，南卡羅萊納州一名醫生忙裏偷閒，扮成復活兔，與女兒相聚一刻。【詳情】
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