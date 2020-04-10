東京網吧K場等周六起關閉　籲食肆縮短營業時間 (21:35)

東京都今日再有189人確診感染新型冠狀病毒，單日升幅連續3日破紀錄，累計有逾1700宗病例。小池公布要求6類場所停業，包括網吧、酒吧、卡拉OK等娛樂設施；體育館、泳池、彈珠機店等運動及休閒設施；戲院及劇場；大學、專門學校及補習班等教育場所；公共會堂、展覽廳、博物館等展覽場地；以及其他提供非必要商品或服務的商業設施。

要求休業對象不包括維持社會生活必要的設施，如藥房、出售必需品的商店、住宿設施、媒體、殯儀業、理髮及美容業等。食肆亦屬必要設施，但小池要求食肆配合避免夜間外出的呼籲，把營業時間改為早上5時至晚上8時，並於晚上7時起停止供應酒類。

都政府會向全面配合休業要求的中小企業發放補貼，每間公司可獲50萬日圓（約3.5萬港元），持有兩間店舖或以上的公司則可獲100萬日圓。休業要求不具強制力，但預料補貼措施可鼓勵更多企業合作。

（NHK/讀賣新聞）