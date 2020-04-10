東京網吧K場等周六起關閉　籲食肆縮短營業時間 (21:35)

東京都知事小池百合子今（10日）要求6類設施暫時休業，包括網吧及卡拉OK等，並呼籲食肆縮短營業時間，有關要求周六（11日）凌晨起實行。她宣布會向配合要求的中小企業，發放最多100萬日圓（約7.1萬港元）的補貼。
東京都今日再有189人確診感染新型冠狀病毒，單日升幅連續3日破紀錄，累計有逾1700宗病例。小池公布要求6類場所停業，包括網吧、酒吧、卡拉OK等娛樂設施；體育館、泳池、彈珠機店等運動及休閒設施；戲院及劇場；大學、專門學校及補習班等教育場所；公共會堂、展覽廳、博物館等展覽場地；以及其他提供非必要商品或服務的商業設施。
要求休業對象不包括維持社會生活必要的設施，如藥房、出售必需品的商店、住宿設施、媒體、殯儀業、理髮及美容業等。食肆亦屬必要設施，但小池要求食肆配合避免夜間外出的呼籲，把營業時間改為早上5時至晚上8時，並於晚上7時起停止供應酒類。
都政府會向全面配合休業要求的中小企業發放補貼，每間公司可獲50萬日圓（約3.5萬港元），持有兩間店舖或以上的公司則可獲100萬日圓。休業要求不具強制力，但預料補貼措施可鼓勵更多企業合作。
（NHK/讀賣新聞）
相關字詞﹕東京 東京都知事 小池百合子 娛樂設施 關閉 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介