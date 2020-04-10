新加坡教育部叫停Zoom教學　報道︰視像上課期間現猥褻圖像 (20:05)

新加坡因應新型冠狀病毒疫情，周三（8日）起實施全國停課，改以Zoom進行網上視像教學。不過當地傳媒報道，新措施實行首周便發生事端，其中一群女學生上地理課期間，屏幕突然顯示猥褻圖像，並有一名奇怪的男子發出淫穢的評論。教育部教育科技部門官員Aaron Loh指出，事故非常嚴重，現正展開調查，如有需要將報警。今後教師會暫停使用Zoom，直至相關保安問題獲解決，以防萬一。當局亦會向教師提供更多網絡安全的建議，包括應為網上教學平台設定密碼，避免把教學平台連結與上課學生以外的人分享等。

Zoom早前捲入私隱問題爭議，包括涉秘密把用戶資料傳到中國、不實宣稱Zoom設有點對點加密，此外，如未作合適安全設定，第三者亦可能闖入網上會議。除新加坡外，台灣及德國政府目前已限制使用Zoom，Google周三起亦禁止員工使用桌面版Zoom。

（路透社）

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