印度疫情下停擺　空氣污染大幅改善 (16:26)

總理莫迪3月24日因應疫情宣布全國封鎖21天，陸空交通隨即停運，工廠亦告停產，近日當地空氣質素大幅改善。中央污染控制局指出，污染嚴重的首都新德里在宣布全國封鎖首天，可吸入懸浮粒子（PM10，即直徑在10微米以下的粒子）水平大減44%，全國共85個城市在封鎖首周空氣污染減少。去年世界空氣質素報告中，印度14個城市位列全球20個空氣污染最嚴重城市榜，到4月7日只有兩個城市上榜。

其中在旁遮普邦城市賈朗達爾（Jalandhar），當地封鎖後17天裏，有多達16天空氣質素達良好水平，足以看見200公里外的喜馬拉雅山脈，有居民稱，情况為近30年來首見，網上出現大量印北遠眺全球最高山脈的照片。

環保組織Care For Air創辦人拉瓦卡雷（Jyoti Pande Lavakare）稱，空氣質素在全國封鎖後大幅改善，反映許多空氣污染源自人類活動，雖然叫停經濟活動來改善空氣質素並不可取，但亦證明空氣污染問題有解決的可能。

（CNN/The Print）

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