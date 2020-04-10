美國紐約州死亡個案連續3日破新高　市政府動用「萬人塚」集體埋葬遺體 (14:26)

紐約州周四（9日）新增約1萬人確診新冠肺炎，累計多達159,937人，超越全球疫情第二嚴重的西班牙確診人數（約15.3萬人）。雖然紐約州至今約7000人死亡，仍遠低於西班牙和意大利的約1.55萬人和約1.8萬人，但周四的過去24小時錄得799宗死亡病例，已連續3日創新高。

從無人機周四拍得的影片顯示，在紐約布朗克斯（Bronx）區對開赫特島（Hart Island）一座市政府管理的「萬人塚」，工人忙於將棺木下葬，單是周四就有40具棺木埋在該處。該處是專門埋葬沒有人認領遺體或家人無力殮葬的死者，政府表示，以往該處只會每周下葬一次，現在增至每周5次，工作本來由囚犯進行，但現在因工作量太大，已改為外判。

美國有超過46.6萬宗確診個案，逾1.6萬人死亡。國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）周四表示，根據最新估算，美國最終因新冠肺炎死亡的人數相信約6萬人，較3月尾時他警告說的10萬至20萬人少。總統特朗普亦表示，相信疫情已到達高峰，部分地區甚至已開始緩和。

（BBC）