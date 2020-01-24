【各國疫情】全球逾160萬人確診　美國增逾3.3萬宗 (12:49)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周五（10日）上午12時，全球共有逾160萬人確診新型冠狀病毒，逾9.5萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計466,033宗確診病例，比周四晚上增加33,479宗；累計16,690人死亡。
．西班牙：累計153,222宗確診病例、15,447人死亡。
．意大利：周四（9日）新增4204宗確診病例，累計143,626宗；新增610人死亡，累計18,279宗。（路透社）
．法國：累計118,783宗確診病例、12,228人死亡。
．德國：累計118,235宗確診病例、2607人死亡。
．英國：累計65,872宗確診病例、7993人死亡。
．伊朗：累計66,220宗確診病例、4110人死亡。
．韓國：周四新增27宗確診病例，累計10,450宗；新增4人死亡，累計208宗。（韓聯社）
．日本：周四新增574宗確診病例，累計5553宗；新增3人死亡，累計108宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、11人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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