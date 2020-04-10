新冠肺炎掃全球　名人政要難倖免 (10:10)

感染新冠肺炎病逝名人：

．日本諧星志村健

日本長壽節目《志村動物園》主持，原定擔任東京奧運火炬手。他3月23日確診感染新冠肺炎，是日本首名確診藝人，留醫期間病情急速惡化，一度依賴人工肺幫助呼吸，延至3月29日不治，終年70歲，日本內閣官房長官菅義偉、東京都知事小池百合子及日本藝能界等都留言悼念。【詳情】

．英國諧星Eddie Large

1970及80年代活躍於英國電視圈，早前因心臟衰竭入院治療，惟留醫期間感染新冠病毒，延至4月2日不治，終年78歲。【詳情】

．意大利鞋王Sergio Rossi

1935年生於意大利，1968年創立以自己名字命名的鞋履品牌「Sergio Rossi」。他4月2日因新冠肺炎在意大利病逝，終年84歲。

．投資銀行集團富瑞首席財務官Peg Broadbent

自2007年起出任美國最大投資銀行集團之一富瑞（Jefferies Group）的首席財務官（CFO）。集團3月30日公布，Peg Broadbent因新冠肺炎引起的症狀病逝，終年56歲，是首名染疫死亡的華爾街高層。【詳情】

．索馬里前總理Nur Hassan Hussein

1938年生於索馬里，在政府任職多年，1987年成為該國總檢察長（Attorney General）。1991年後索馬里發生內戰持續多年，Nur Hassan Hussein於2007年成為總理，2008年與反對派簽署和約，其後成立聯合政府。他4月1日因新冠肺炎在英國倫敦病逝，終年82歲。

其他確診新冠肺炎名人：

．英國王儲查理斯

現年71歲的英國王位第一繼承人。王室3月25日證實查理斯感染新冠肺炎，病徵輕微，健康狀況良好，稱他正在蘇格蘭的皇家官邸隔離。查理斯最近一次與英女王見面是3月12日早上，白金漢宮稱女王健康良好。查理斯的72歲妻子卡米拉對新冠病毒呈陰性。【詳情】

．英國首相約翰遜

55歲的約翰遜本身有癡肥問題，他3月27日確診感染新冠病毒，4月5日因高燒不退入院，翌日更要入住深切治療部，令各界震驚。4月9日，首相府公布約翰遜情況好轉，已由深切治療部轉往普通病房。他懷孕的未婚妻亦出現新冠肺炎病徵，但已好轉。【詳情】

．英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）

夏國賢3月27日宣布確診感染新冠病毒，稱症狀輕微，正自我隔離和留在家中工作。英國首席科學顧問3月提出讓大量人口染病並建立「群體免疫」的策略，惹輿論炮轟，夏國賢其後澄清，當局並非將群體免疫定位為抗疫對策。【詳情】

．歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）

巴尼耶3月19日在Twitter宣布確診，稱自己情況良好，會依從指引接受隔離。英國首相約翰遜因新冠病毒引起的症狀入住深切治療部後，巴尼耶曾發帖祝福他早日康復。【詳情】

．摩納哥阿爾貝二世親王（Prince Albert II）

摩納哥元首，3月19日確診感染新型冠狀病毒，是全球首名確診的國家元首。他確診前約一周曾在英國倫敦參加水資源慈善組織WaterAid活動，當時英國王儲查理斯坐在其對面，查理斯其後亦確診。【詳情】