4月9日疫情互動圖　飯敘減外賣增　或令「走塑」廢前功 (22:30)

全球新型冠狀病毒疫情截至本港時間今晚（9日）10時，確診病例已超過150萬宗，逾8.9萬人死亡。疫情最嚴重的美國有超過43萬人染疫，死亡人數增至逾1.4萬人。
《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm
各國政府呼籲民眾減少外出飯敘，有國家更下令食肆只能提供外賣，以防民眾飯敘時散播病毒，但民眾減少外出飯敘，購買外賣食物附帶的即棄塑膠餐具、膠飲管、塑膠食物器皿等，耗用量卻隨疫情飈升，環保團體多年來提倡「走塑」的努力可能會付諸流水。
就如美國多個州份為免病毒經購物袋散播，紛紛叫停禁用或限制使用即棄型膠袋的措施。【詳情】香港綠領行動進行問卷調查，推算全港市民於疫潮期間每星期消耗逾1.018億件外賣即棄塑膠。【詳情】
部分人會選擇自行煮食，美國老牌連鎖窩夫店Waffle House疫情下暫停營業，網上出售窩夫粉，讓「粉絲」DIY窩夫，銷情極佳。【詳情】
人們就算減少飯敘，仍不免要外出買食物和日用品，因此一些地區的街市、超市在疫情下仍見人頭湧湧。【詳情】
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