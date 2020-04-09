研究：貓及雪貂較易染新冠病毒　可貓間經飛沫傳播 (20:00)

《科學》期刊網站周三（8日）刊登的一份研究報告，指出貓和雪貂較易染上導致新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）的「嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型」（SARS-CoV-2，下稱新冠病毒），該病毒更可通過呼吸道飛沫在貓之間傳播。但在狗、豬、雞和鴨身上，該病毒的複製能力微弱，即較不容易傳播。世衛周三表示，將密切關注新冠病毒在人類與寵物間的傳染情况，世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安呼籲，勿因為疫情而報復動物。
目前科學界普遍相信新冠病毒起源於蝙蝠，但傳染給人之前的中間宿主仍未明。近月香港有狗和貓被驗出新冠病毒，紐約市動物園一頭老虎亦染疫。上述研究報告再次印證貓、狗亦可受感染，但程度不同。有關研究由中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所陳化蘭院士團隊等人員在今年1至2月進行，目的是找出易受新冠病毒影響的動物，以便為抗疫時的動物管理提供參考，亦希望有助研發疫苗。
波士頓布里格姆婦女醫院傳染病主管庫里茨克斯（Daniel Kuritzkes）認為，研究數據支持有關新冠肺炎患者除應與家人保持距離，亦要跟寵物保持距離的建議，以避免傳播疾病給寵物，尤其是貓或其他貓科動物。
（BBC/路透社/中央社）
新冠肺炎 相關報道：
65年歷史美國Waffle House疫下停業 網上賣窩夫粉4小時售罄
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 貓 雪貂 寵物 世衛