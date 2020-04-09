研究：貓及雪貂較易染新冠病毒　可貓間經飛沫傳播 (20:00)

目前科學界普遍相信新冠病毒起源於蝙蝠，但傳染給人之前的中間宿主仍未明。近月香港有狗和貓被驗出新冠病毒，紐約市動物園一頭老虎亦染疫。上述研究報告再次印證貓、狗亦可受感染，但程度不同。有關研究由中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所陳化蘭院士團隊等人員在今年1至2月進行，目的是找出易受新冠病毒影響的動物，以便為抗疫時的動物管理提供參考，亦希望有助研發疫苗。

波士頓布里格姆婦女醫院傳染病主管庫里茨克斯（Daniel Kuritzkes）認為，研究數據支持有關新冠肺炎患者除應與家人保持距離，亦要跟寵物保持距離的建議，以避免傳播疾病給寵物，尤其是貓或其他貓科動物。

（BBC/路透社/中央社）

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