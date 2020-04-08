美航母尼米茲號水兵染新冠病毒 (21:30)

報道指出，該「尼米茲」號船員已下船接受隔離，軍方正追蹤其密切接觸者。海軍第三艦隊發言人法格（John Fage）表示，「尼米茲」號船員要作艦上隔離，以便監察他們的情况，每名船員會被安排待在一個特定區域，定期接受篩檢。

此前「羅斯福」號、「列根」號和「卡爾文森」號均出現確診病例。「羅斯福」艦長克羅澤（Brett Crozier）因艦上爆發疫情，上月底去信軍方求救，信件外泄後被署理海軍部長莫德利（Thomas Modly）撤職。莫德利周一（6日）斥責克羅澤的舉動「不是天真就是愚蠢」，言論惹來抨擊，周二辭職並向克羅澤道歉。

另外，在大西洋執行任務的法國航母「戴高樂」號（Charles de Gaulle），艦上約40名船員也出現新冠肺炎病徵，現已被隔離，當局會派團隊到艦上為官兵檢測。該航母原定本月23日返回軍港土倫（Toulon），現要提前回航。

（法新社/Politico）

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