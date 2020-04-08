新加坡禁私人及公共場所聚會　初犯可罰1萬坡元囚6月 (18:00)

新加坡國會昨日（7日）通過針對新型冠狀病毒肺炎的暫行措施法案，被視為是加強版的落實安全距離措施規定。衛生部長顏金勇指出，在這項法令下，要外出的人必須遵守社交安全距離規定，除原本要求取消或延後舉行活動與大型聚會外，所有社交活動一律禁止。

顏金勇表示，無論參與人數多寡，私人與公共場所都不可作社交活動。他以在公園或大多數人居住的政府組屋樓下舉辦私人派對或聚餐為例，都在禁止之列。他亦表明，如果是要照顧有需要家人，例如看顧年長父母或照顧幼兒，則不在此列。

顏金勇表示，由衛生部人員、警察等組成的執法團隊獲授權對違法者採取行動，初犯者將被處以最高1萬坡元（約5.4萬港元）、入獄6個月懲罰。

另外，兩名17歲青年涉嫌仿效最近網上流傳的多段外國短片，在一家超市內打開果汁瓶飲下數口後放回架上，然後將影片放上網吹噓，被當局拘捕，將會在周四（9日）上庭和被落案起訴。報道指出，事發於今年2月8日，當時新加坡已開始出現新冠肺炎個案。兩人隨後表示影片只是開玩笑，又稱已購買了那些飲料，並就事件道歉。

（新加坡亞洲新聞台/中央社）