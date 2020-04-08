土耳其總統捐7個月薪金　印度韓國高官減薪30%　政要與民渡時艱 (20:35)

印度總理莫迪周一（4月6日）召開內閣會議，決定他和內閣部長及所有國會議員從4月1日起的一年減薪30%，包含薪金、津貼和退休金，有關款項將捐給印度基金（Fund of India），以應對新冠肺炎重創印度經濟的漫長復蘇道路。【相關報道】

土耳其總統埃爾多安發起募款活動，3月31日宣布捐出7個月薪金，藉此協助受疫情影響的低收入者。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）3月26日宣布所有內閣成員捐出兩個月薪金予新冠肺炎救濟基金。

韓國總理丁世均3月21日緊急召開國務委員研討會，決定政府各部次官級（副部長級）以上高級公務員將在今後4個月減30%工資，總統和總理也在其列。企劃財政部將把該筆款項用於支援因疫情面對困難的國民。

新加坡政府2月28日宣布，總統、總理和所有部長減薪1個月以共渡時艱，而前線抗疫公務員則獲發放1個月特別獎金。【相關報道】

在香港，社會有聲音要求特首林鄭月娥減薪。林鄭月娥今日（8日）宣布，將與各司局長及特首辦主任未來12個月會減薪一成，與社會共渡時艱。【相關報道】她昨日（7日）表示2020/21年度薪金預算較上年度增加12萬元，是根據通脹的按年調整，對薪酬問題「持非常開放的態度」。林鄭月娥上月與所有政治任命官員（包括各司局長、行政長官辦公室主任、各副局長及政治助理）捐出一個月薪酬予公益金，款項逾1080萬元，以示管治團隊與市民同心抗疫。【相關報道】