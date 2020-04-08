【各國疫情】美國超過39萬人確診　全球逾8.2萬人死亡 (11:45)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周三（8日）上午11時半，全球共有逾143萬人確診新型冠狀病毒，逾8.2萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計398,809宗確診病例、12,895人死亡。
．西班牙：累計141,942宗確診病例、14,045人死亡。
．意大利：周二（7日）新增3039宗確診病例，累計135,586宗；新增604人死亡，累計17,127宗。（路透社）
．法國：累計110,070宗確診病例、10,343人死亡。
．德國：累計107,663宗確診病例、2016人死亡。
．英國：累計55,949宗確診病例、6171人死亡。
．伊朗：累計62,589宗確診病例、3872人死亡。
．韓國：周二新增53宗確診病例，累計10,384宗；新增8人死亡，累計200宗。（韓聯社）
．日本：周二新增366宗確診病例，累計4472宗；新增1人死亡，累計98宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、11人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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