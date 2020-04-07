印度總理內閣議員本月起減薪三成　捐作復蘇疫情下受創經濟 (15:55)

此外，內閣會議也決定暫停國會議員地方發展計劃（Members of Parliament Local Area Development Scheme，MPLADS）兩年，留存資金將用於政府抗疫。連同減薪，兩項做法涉及790億盧比（約80.7億港元）。

國大黨主席塔魯爾（Shashi Tharoor）在Twitter發文說，政府已動用MPLADS資金採購醫護人員的個人防護設備及快速檢驗試劑組。政府亦表示，周一收到向中國採購的17萬套個人防護工作服。

對於國家是否會在全國封鎖21天限期屆滿結束封鎖，與會部長會後沒有給出明確答案，僅說政府會根據國家利益作出決定，並在適當時機宣布。

截至周一晚上6時半，印度累計確診病例達4067宗，其中有109人死亡。

（印度時報/中央社）

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