【各國疫情】全球累計確診逾134萬宗　美死亡人數破萬 (12:35)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周二（7日）中午12時，全球共有逾134萬人確診新型冠狀病毒，逾7.4萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計368,196宗確診病例、10,986人死亡。
．西班牙：累計136,675宗確診病例、13,341人死亡。
．意大利：周一（6日）新增3599宗確診病例，累計132,547宗；新增636人死亡，累計16,523宗。
．德國：累計103,375宗確診病例、1810人死亡。
．法國：累計98,984宗確診病例、8926人死亡。
．英國：累計52,279宗確診病例、5385人死亡。
．韓國：周一新增47宗確診病例，累計10331宗；新增6人死亡，累計192宗。（韓聯社）
．日本：周二新增242宗確診病例，累計4107宗；新增4人死亡，累計97宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、11人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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