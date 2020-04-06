疫情互動圖：一圖睇清4月6日全球主要疫情　元首高官動向牽動人心 (23:32)

全球新型冠狀病毒疫情截至今晚（6日）9時半，確診病例已超過128萬宗，逾7萬人死亡。疫情以美國最嚴重，有超過33萬人染疫，其次是累計13.5萬宗確診的西班牙。全球錄得最多死亡個案的仍是意大利，累計超過1.5萬人染疫亡。