疫情互動圖：一圖睇清4月6日全球主要疫情　元首高官動向牽動人心 (23:32)

全球新型冠狀病毒疫情截至今晚（6日）9時半，確診病例已超過128萬宗，逾7萬人死亡。疫情以美國最嚴重，有超過33萬人染疫，其次是累計13.5萬宗確診的西班牙。全球錄得最多死亡個案的仍是意大利，累計超過1.5萬人染疫亡。
《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm
各國政府加緊防疫，各國元首、高官的動向，一言一行卻備受關注，也牽動人心。以下是4月6日全球疫情重點：
．英國首相約翰遜上月底發病確診感染新冠病毒後，聲言會在首相府自我隔離，繼續帶領國家抗疫，但10天未退燒，最終仍得入院。【詳情】
．首相病倒了，要入院隔離治療，難免打激政府士氣，英女王伊利沙伯二世此時罕有發表特別電視講話，表示相信英國能戰勝疫症，「好日子會重來」，勉勵國民齊心抗疫，激勵士氣。【詳情】英女王登基68年來發表了5次特別講話，每一次講話都觸動人心。【詳情】
．美國羅斯福號航母前艦長克羅澤上校因船上逾百人確診感染新冠肺炎，為下屬請命，去信國防部要求讓全體船員下船檢測隔離，反落得被撤職的下場。據報克羅澤亦確診染疫。【詳情】
．各國政府各施各法實施限聚令或禁足令防疫，疫情陰霾卻無阻一眾男女作愛的盟誓，舉行不一樣的婚禮。【詳情】
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