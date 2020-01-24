新加坡推51億經濟援助方案　年滿21歲可提早本月獲3250港元 (22:15)

新加坡今日（6日）推出第三套因應新型冠狀病毒肺炎疫症的援助方案，涉及51億坡元（約276億港元），包括年滿21歲的新加坡人可在本月提早獲得600坡元（約3250港元）現金補助。這是新加坡政府兩個月內因應疫情提出的第三個經濟援助方案。
51億坡元資助中，有40億元會協助企業與員工，另外11億元給予家庭與個人。政府今年2月宣布向每名成年人派錢100至300坡元，3月時加碼至300至900坡元，8至9月發放。在最新公布中，政府加快派錢，稱首兩輪其中300元會連同另外多300元的補貼提早在本月發放。
此外，新加坡所有企業本月的員工支薪，可獲政府多達75%補貼，上限每員工4600坡元。企業會獲豁免本月外勞稅，再加額外回饋。由政府管理的工業、辦公室或農耕戶等非住宅承租戶，免租一個月。
另外，新加坡明日（7日）起暫時關閉非必要服務場所一個月，民眾於禁令生效前在美容院、理髮店、寵物美容店等大排長龍。
（新加坡海峽時報/中央社）
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