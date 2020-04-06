居家令使家暴激增　聯合國促保護婦女 (19:45)

自新冠肺炎大流行以來，根據聯合國報告，黎巴嫩和馬來西亞女性致電求助熱線的數字，較去年同期增加一倍，在中國更增加了兩倍。印度和法國在封城首周錄得的家暴個案分別增加一倍和三分之一；在澳洲，諸如Google之類的搜尋引擎，出現5年來最多的因家庭暴力而尋求協助的搜尋。英國慈善組織Refuge亦表示，自封城以來，全國家暴熱線收到的電話及網上求助數字增加25%。

古特雷斯指出，暴力不止在戰場出現，「對許多婦女和女孩來說，最大威脅就在她們本應感到最安全的地方——自己的家中。過去數周，隨着經濟和社會壓力以及恐懼加劇，我們看到全球的家暴個案以令人震驚的比例激增。」他敦促所有政府將防止和糾正婦女暴力的行為，列入國家應對新冠肺炎計劃的關鍵部分。他呼籲在藥房和雜貨店設立緊急警報系統，為婦女提供安全尋求支援的方式，而不會驚動施虐者，避免釋放暴力侵害婦女的囚犯等，以減少家暴。

(法新社/聯合國網站)

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