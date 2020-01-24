【各國疫情】全球累計確診逾127萬宗　逾6.9萬人死 (13:31)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周一（6日）中午12時，全球共有逾127萬人確診新型冠狀病毒，逾6.9萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計337,620宗確診病例、9643人死亡。
．西班牙：累計131,646宗確診病例、12,641人死亡。
．意大利：周日（5日）新增4316宗確診病例，累計128,948宗；新增525人死亡，累計15,887宗。
．德國：累計100,123宗確診病例、1584人死亡。
．法國：累計93,780宗確診病例、8093人死亡。
．英國：累計48,440宗確診病例、4943人死亡。
．韓國：周日新增47宗確診病例，累計10,284宗；新增3人死亡，累計186宗。（韓聯社）
．日本：周一新增358宗確診病例，累計3865宗；新增8人死亡，累計93宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、11人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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