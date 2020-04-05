疫情互動圖：一圖睇清4月5日全球主要疫情　民眾賞花　政府剷花田 (23:04)

全球新型冠狀病毒疫情截至今晚（5日）10時，確診病例已近122萬宗，近6.6萬人死亡。疫情以美國最嚴重，有超過31萬人染疫，其次是累計13萬宗確診的西班牙。不過，西班牙死亡人數錄得約1.2萬人，高於美國的逾8500人。
《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm
雖然疫情數字持續上升，各國政府、醫護一再呼籲公眾留家防疫，但「不聽話」的人似乎不少，有民眾抵不住美景引誘出行，令防疫部門「頭痕」！以下是4月5日全球疫情重點：
．韓國油菜花盛開，遊客湧至江原道三陟市賞花「打卡」，當地政府索性剷走整片油菜花田，防疫為先。【詳情】
．日本櫻花盛開，縱然東京昨今單日增過百病例，仍無阻民眾賞花心情。有當地官員說，新增病人或與3月底的連假及櫻花盛開有關。【詳情】
．內地清明節連假，安徽省著名景點黃山昨湧現大批人潮，數量達2萬人上限，景區隨即緊急停止遊客入園。【詳情】
．遊美返國的阿根廷青年未有遵守隔離規定，更出席百人派對，結果造成最少12名出席者染疫，其祖父亦中招身亡。青年恐面臨監禁刑責。【詳情】
．西班牙政府徵用酒店作隔離設施，巴塞隆拿有五星級酒店3月29日起接收正康復的病人，每天均有救護車送來病人。【詳情】
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