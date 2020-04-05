疫情互動圖：一圖睇清4月5日全球主要疫情　民眾賞花　政府剷花田 (23:04)

全球新型冠狀病毒疫情截至今晚（5日）10時，確診病例已近122萬宗，近6.6萬人死亡。疫情以美國最嚴重，有超過31萬人染疫，其次是累計13萬宗確診的西班牙。不過，西班牙死亡人數錄得約1.2萬人，高於美國的逾8500人。