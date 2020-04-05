阿根廷青年違隔離令赴百人派對　12人染疫祖父亡 (20:44)

24歲的托拉萊斯（Eric Torales）今年2月25日起曾前往海外，至3月13日從美國邁阿密返回阿根廷，但他未有遵守從疫區返國後須隔離14天的規定，翌日更前往布宜諾斯艾利斯市郊的莫雷諾（Moreno），出席表親的15歲生日派對，當時約有120人出席。托拉萊斯數日後確診，而派對出席者共有最少12人受感染，包括因併發症身亡的71歲祖父蘇亞雷斯（Luis Maria Suarez），當地另有最少26宗感染個案與托拉萊斯的家人有關。

托拉萊斯上周三（1日）出院後被下令拘禁在家，無法出席祖父的喪禮，其護照亦遭沒收。檢察部門正研究追究其危害公眾健康的罪責，包括散播傳染病，罪成最高可判囚15年，他亦可能要就其祖父的死亡負上刑責。

（每日鏡報/先鋒報）

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