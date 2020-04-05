阿根廷青年違隔離令赴百人派對　12人染疫祖父亡 (20:44)

一名曾赴美國的阿根廷青年返國後未有遵守自我隔離規定，更出席一場逾百人參加的生日派對，結果造成最少12名出席者感染新型冠狀病毒，其祖父亦染疫身亡，該名青年恐面臨監禁。
24歲的托拉萊斯（Eric Torales）今年2月25日起曾前往海外，至3月13日從美國邁阿密返回阿根廷，但他未有遵守從疫區返國後須隔離14天的規定，翌日更前往布宜諾斯艾利斯市郊的莫雷諾（Moreno），出席表親的15歲生日派對，當時約有120人出席。托拉萊斯數日後確診，而派對出席者共有最少12人受感染，包括因併發症身亡的71歲祖父蘇亞雷斯（Luis Maria Suarez），當地另有最少26宗感染個案與托拉萊斯的家人有關。
托拉萊斯上周三（1日）出院後被下令拘禁在家，無法出席祖父的喪禮，其護照亦遭沒收。檢察部門正研究追究其危害公眾健康的罪責，包括散播傳染病，罪成最高可判囚15年，他亦可能要就其祖父的死亡負上刑責。
（每日鏡報/先鋒報）
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 阿根廷 隔離 百人派對 編輯推介